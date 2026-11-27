Autor:ATV redakcija
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Utakmica između Zakha i Karbale u iračkom prvenstvu završena je nedugo nakon što je i počela.
Karbala je na teren izašla sa svega sedam fudbalera, a razlog je finansijska kriza u klubu zbog koje ostatak ekipe nije mogao nastupiti.
Problemi su kulminirali u 15. minuti, kada se jedan od igrača Karbale povrijedio. Njegova ekipa ostala je sa samo šest fudbalera, što nije dovoljno da bi se utakmica mogla nastaviti.
Sudija je zbog toga bio primoran prekinuti meč, pa je duel sa Zakoom okončan nakon nepunih 15 minuta igre.
Zako je do prekida već vodio 2:0, a naknadno mu je registrovana pobjeda službenim rezultatom 3:0.
🚨🚨🚨 الحكم ينهي مباراة زاخو وكربلاء قبل اكتمالها!
شهد اللقاء إصابة لاعب من كربلاء لينهي الحكم المباراة بعدما قلّ عدد لاعبي كربلاء عن 7.
كربلاء دخل المواجهة بـ7 لاعبين فقط، وهو الحد الأدنى لبدء المباراة أو استمرارها وفقًا للمادة الثالثة من قوانين كرة القدم. https://t.co/fEzCNkLgOK— حيدر 🇮🇶 (@hay23ds) November 27, 2026
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