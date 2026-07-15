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Transfer iz Laktaša u Vojvodinu: Bašić potpisao sa vicešampionom Srbije

Autor:

Ivan Dragičević
15.07.2026 11:06

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Срђан Башић фудбалер
Foto: Ustupljena fotografija

Dosadašnji fudbaler Laktaša Srđan Bašić potpisao je ugovor sa Vojvodinom i klub iz Prve lige Republike Srpske prihodovaće novac od obeštećenja.

Bašić ima 20 godina, prije Laktaša nastupao je za Tekstilac i Borac iz Kozarske Dubice, a dobrim igrama u ekipi Laktaša zaslužio je transfer u Vojvodinu. Novosađani su poslali Bašića na pozajmicu u Vršac, koji nastupa u Prvoj ligi Srbije. Priključio se saigračima na Zlatiboru, gdje su fudbaleri Vršca na pripremama.

Bašić je prošle sezone bio ponajbolji fudbaler Laktaša, sa 13 golova dijelio je treće mjesto na listi najboljih strijelaca lige.

- Ovo je najveći izlazni transfer u istoriji kluba. Ovo je potvrda da se predan rad isplati. Razvoj igrača i sportska vizija prepoznaju se na najvećoj sceni. Bašić je igrama, golovima i zalaganjem ostavio neizbrisiv trag u našem klubu i došlo je vrijeme za novi korak u njegovoj karijeri. Želimo mu mnogo sreće u karijeri - stoji u saopštenju Fudbalskog kluba Laktaši.

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Srđan Bašić

FK Laktaši

FK Vojvodina

fudbaler

transfer

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