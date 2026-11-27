Užasne scene dogodile su se na stadionu "Velodrom" u Marseju, gdje su navijači Olimpika napali pristalice bugarskog Levskog iz Sofije uoči utakmice petog kola ligaške faze Lige Evrope.

U nasilju je povrijeđeno čak 11 bugarskih navijača, dok je petoro moralo da bude prevezeno u bolnicu.

Prema podacima policijske prefekture francuskog departmana Buš-di-Ron, koje prenosi belgijski javni servis "RTBF", povrijeđeni su zadobili različite povrede. Među njima su povrede oka i glave, kao i iščašenje ramena.

Do incidenta je došlo svega desetak minuta prije početka utakmice, koja je bila zakazana za 18.45. Prema pisanju francuskog portala "Skor", nekoliko desetina navijača Marseja iznenada je potrčalo sa južne tribine, poznate kao "Viraž Sad", prema bočnoj tribini "Žan Buan", gdje su se nalazili Bugari, a zatim ih brutalno napali.

Posebno uznemirujući snimci sukoba ubrzo su se pojavili na društvenim mrežama. Na jednom od njih vidi se i kako huligani udaraju djevojku koja se zatekla na mjestu događaja, dok je sve vrijeme bila okrenuta leđima prema napadačima.

Predsjednica Bugarske besna: "Snimci iz Marseja su užasni!"

Nasilje je izazvalo oštre reakcije i u Bugarskoj. Predsjednica te zemlje Ilijana Jotova osudila je napad u objavi na "Fejsbuku" i zatražila hitnu reakciju francuskih vlasti.

"Snimci iz Marseja su užasni", poručila je Jotova.

Ona je nasilje nazvala nedopustivim i pozvala francuske institucije da rasvijetle sve okolnosti incidenta, identifikuju odgovorne i kazne napadače.

Bugarska predsjednica uputila je apel i Evropskoj fudbalskoj uniji (UEFA), zatraživši da provjeri na koji način je bila obezbijeđena sigurnost bugarskih navijača na stadionu.

Bugarski navijač snimljen kako izvodi nacistički pozdrav

Međutim, incident u Marseju dobio je i dodatnu dimenziju. Kako prenosi "Eurosport", tokom večeri snimljen je i jedan navijač Levskog kako izvodi nacistički pozdrav.

Utakmica je, uprkos haosu koji se dogodio prije početka, počela prema planu, a Olimpik iz Marseja slavio je minimalnim rezultatom 1:0.

Ipak, rezultat je ostao u sjenci nasilja na tribinama, povrijeđenih navijača i uznemirujućih snimaka koji su obišli Evropu.

🇫🇷🇧🇬⚽ FLASH | « Les images de Marseille sont effroyables ! » La présidente bulgare EXIGE que la France traduise en justice les auteurs des agressions contre des supporters du Levski Sofia qui ont fait ONZE BLESSÉS avant le match face à l'OM. (AFP) https://t.co/zomX6HB9QE — Cerfia (@CerfiaFR) November 26, 2026

(Kurir)