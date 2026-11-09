Veljko Paunović objavio tužne vijesti

Nakon što je otkrio koja tri igrača neće igrati, među kojima je i Dušan Vlahović, osvrnuo se na jubilej i godinu dana na klupi nacionalnog tima.

"Za mene lijep period, drago mi je, da sam sa svojim ljudima, prijateljima, narodom. Imali smo gubitak u porodici. Moj stariji brat Aleksandar je preminuo. Ova nedjelja je bila teška za nas", rekao je on i dodao:

"Do sada je bilo sve lijepo i dobro. Nisam za ovih godinu dana napravio presjek, ali gledajući u moj fazni projekat, koji sam pripremio nismo to postigli. Različiti faktori, do mene je prije svega, ali i do okolnosti koje smo imali. Gledaću da dam gas do daske u narednom periodu, još više i pokrenem ovo fudbalsko čudovište koje leži i živi u nama, da se izvučemo iz letargije u koju smo upali".

(Telegraf)