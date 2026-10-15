Zvezda poražena u Švajcarskoj

Fudbaleri "Crvene zvezde" večeras su poraženi u gostima od švajcarske ekipe "Lugano" 3:2 u prvom kolu Lige konferencije.

U 25. minutu debitant "Zvezde" u evropskim nastupima Stefan Gudelj izgubio je loptu blizu polovine terena, a Ajeti je iskoristio propust i doveo domaćina u vođstvo.

Timi Maks Elšnik je u 32. minutu donio izjednačenje, a u 68. minutu Rade Krunić je snažnim i preciznim udarcem donio preokret crveno-bijelima za 1:2.

U 84. minutu Monkada se najbolje snašao u šesnaestercu "Crvene zvezde" poslije centaršuta sa desne strane pogodivši za izjednačenje 2:2.

Defanzivac "Zvezde" Mahmudu Bađo oborio je Bekama u kaznenom prostoru u 90. minutu, a gol sa bijele tačke za konačnih 3:2 postigao je Anto Grgić.

Crveno-bijeli u sljedećem kolu dočekuju ekipu "Kopenhagena" 22. oktobra.