Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Italiju ubjedljivim rezultatom 102:76 i napravila veliki korak ka plasmanu na Svjetsko prvenstvo.

Selektor Srbije Dušan Alimpijević nakon utakmice nije krio oduševljenje svojim izabranicima, a posebno je istakao njihovu košarkašku inteligenciju, način rada i komunikaciju sa stručnim štabom.

"Suština svega je da informacije u ta tri dana prolaze brzo. Daje se dosta informacija. Vi imate visoko inteligentnu ekipu, koja ima određeno iskustvo, talenat i kvalitet, ali što je važno, ekipu koja prima informacije na taj način“, rekao je Alimpijević.

Istakao je da mu rad sa reprezentativcima Srbije vraća vjeru u trenerski posao.

"Uživam u ovim prozorima. Rekao sam im u svlačionici: 'Ovo vraća vjeru u trenerski posao'. Živimo u drugom svijetu mi treneri, gdje se informacija teško prima. Reprezentacija Srbije prima jako dobro informacije, to je srpska škola“, poručio je selektor Srbije.

Posebno ga je oduševila zainteresovanost igrača za taktičke zamisli stručnog štaba.

"Bio sam u pozitivnom šoku, ovo mi vraća vjeru u trenerski esnaf. Kad sam čuo pitanja koja mi postavljaju, njihova interesovanja, kako komuniciraju sa trenerima, šta njih zanima, njihove pretpostavke, šta ako, šta radim tu... To ne postoji u savremenoj košarci. Ponosan sam što sam selektor Srbije sa ovim ljudima“, naglasio je Alimpijević.

Uprkos ubjedljivoj pobjedi, selektor Srbije pozvao je na oprez, podsjetivši da posao u kvalifikacijama još nije završen.

"Nismo završili kvalifikacije, ali moramo imati isti pristup u februaru i da uradimo sve ono što smo uradili u dosadašnjim prozorima“, zaključio je Alimpijević.