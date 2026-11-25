Selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević potvrdio je da košarkaši Partizana neće moći da pomognu "orlovima" na gostovanju Litvaniji.

Trener Bešiktaša rekao je da na crno-bijele koji su putovali u Dubai nije ni računao. U pitanju su Arijan Lakić, Vanja Marinković i Nikola Tanasković.

„Igrači Partizana sutra neće biti u sastavu – oni koji su nastupili na toj utakmici nisu ni bili u planu za ovaj meč. Pozivali smo momke koji su bili van rostera, igrače koji su imali dan više da se priključe ekipi, kao i neke koji nisu bili tu u ranijim prozorima, a detaljniju analizu napravićemo po završetku kvalifikacija“, izjavio je stručnjak iz Lazarevca.

O momcima koji će braniti boje svoje države protiv Litvanaca i Italijana 40-godišnjak imao je samo riječi hvale, a iskoristio je priliku i da pohvali odličan ambijent u nacionalnom timu.

„Najvažnije je da momci koji su ovdje nisu imali ni sekund dileme oko igranja za Srbiju. Pristali su odmah, bez ikakvog nagovaranja i pregovora, i žrtvovali tri-četiri dana odmora usred napornih sezona. Zbog toga zaslužuju ogromno poštovanje. Ono što me posebno raduje jeste primjetno bolja i pozitivnija atmosfera. Meni lično kao selektoru komunikacija sa igračima u ovom novembarskom prozoru mnogo je lakša nego prije godinu dana“.

Aktuelni vicešampioni sveta nalaze se u veoma dobroj poziciji, pošto u grupi J kvalifikacija za Mundobasket 2027. zauzimaju drugo mjesto sa skorom 6-2. Prva tri mjesta u grupi vode u Katar, a jedina bezbjedna je neporažena Turska.

Italija je treća sa 5-3, a ispod crte su Litvanija (4-4), Bosna i Hercegovina (3-5) i Island (3-5). „Orlovi“ će u četvrtak (17.30) gostovati Litvancima, da bi tri dana kasnije dočekali „azure“.

(Sportklub)