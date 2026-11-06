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Bogdan Bogdanović gradi hotel u komšiluku

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АТВ редакција
06.11.2026 15:37

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Bogdan Bogdanović gradi hotel u komšiluku
Foto: Tanjug/AP/Kyle Phillips

Hotel "Piva", nekadašnji simbol turizma i prepoznatljivo obilježje Plužina, srušen je danas u okviru priprema za izgradnju novog ugostiteljskog objekta na istoj lokaciji.

Investitor je Bogdan Bogdanović, proslavljeni srpski košarkaš i član NBA tima Houston Rockets, prenosi RTNK.

Slobodan Delić, predsjednik Opštine Plužine, rekao je za portal RTNK da je stari hotel imao simboličnu vrijednost, ali je dodao da je vrijeme za izgradnju funkcionalnog ugostiteljskog objekta koji odgovara potrebama savremenog turizma.

"NBA zvijezda Bogdan Bogdanović pravi hotel, dakle vlasnici su krenuli polako sa realizacijom tog projekta. U njihovim planovima je i veća površina, ali i drukčiji dizajn. U svakom slučaju, očekujem da će novi objekat biti napravljen u narednom periodu i da će biti funkcionalan i moderan, što znači da će donijeti novu vrijednost našoj opštini", naglasio je Delić.

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Prema njegovim riječima, još nisu poznati svi detalji projekta i smještajni kapacitet budućeg hotela, ali je svakako značajno to što je investitor čuveni košarkaš koji je odrastao u Plužinama.

"Samo to ime i njegova reputacija garantuju da će mnogi čuti za naš grad i svakako doći da ga posjete", rekao je Delić.

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Tagovi :

Bogdan Bogdanović

Hotel

košarkaš

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