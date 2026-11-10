Bogdanović dobio Jokića u srpskom NBA derbiju

Košarkaši Hjuston Roketsa savladali su Denver Nagetse rezultatom 110:100 i tako prekinuli niz od dva poraza.

Najzaslužniji za trijumf domaćeg tima bili su Kevin Durent sa 23 poena i Alperen Šengun, koji je utakmicu završio sa 20 poena.

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Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović je meč završio sam osam poena, tri skoka i asistencijom.

Na drugoj strani, Nikola Jokić je ponovo bio jedan od najzapaženijih pojedinaca sa 25 poena, 16 skokova i devet asistencija, ali to nije bilo dovoljno da Denver nastavi pobjednički niz.

Najefikasniji u redovima Nagetsa bio je Džamal Marej sa 38 poena.

Kanadski plejmejker je tako četvrti put ove sezone uspio da postigne najmanje 34 poena, ali njegov sjajan učinak nije spriječio poraz ekipe iz Kolorada.

https://t.co/q8rN4lSi3r — Denver Nuggets (@nuggets) November 10, 2026

Denver je u završnici pokušao da uhvati priključak. Marej je sa dva pogođena slobodna bacanja smanjio zaostatak na šest poena, pet minuta prije kraja susreta.

Ipak, Kristijan Braun je potom promašio oba slobodna bacanja, dok su Šengun i Ejmen Tompson na drugoj strani pogodili za 100:90 i praktično rešili pitanje pobjednika.

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Roketsi su tako uspjeli da se vrate na pobjednički kolosijek nakon poraza od Minesote i Finiksa, koji su uslijedili poslije odličnog starta sezone i učinka od sedam pobjeda u prvih osam utakmica.

Marej je nešto ranije uspio da vrati Denver u igru. Uz izgubljenu loptu Šenguna, vezao je četiri poena i smanjio prednost Hjustona na svega četiri razlike, manje od sedam minuta prije kraja.

Međutim, Šengun je ubrzo odgovorio poenima iz reketa, a potom je Fred Vanvlit pogodio trojku za 96:87, pet i po minuta prije završetka utakmice.

Denver je imao i sjajan period igre tokom treće četvrtine.

Hjuston je u jednom trenutku vodio sa 16 poena razlike, ali su Nagetsi odgovorili serijom 18:2 i stigli do izjednačenja 60:60, pet minuta pre kraja deonice.

Trojke Jokića, Mareja i Kamerona Džonsona pokrenule su veliki nalet gostiju, dok su Roketsi u tom periodu promašili devet uzastopnih šuteva i izgubili dvije lopte.

Jedine poene za domaćina u tom intervalu postigao je Durent sa linije slobodnih bacanja.