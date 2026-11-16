Bogdanovićevih 12 poena u trijumfu Hjustona – Vašington upisao sedmi uzastopni poraz

Košarkaši Hjuston roketsa savladali su Vašington vizardse rezultatom 147:119 i ostvarili četvrtu uzastopnu pobjedu u NBA ligi. Amen Tompson bio je najefikasniji sa 26 poena, dok je Kevin Durent dodao 25.

Hjuston je odigrao jednu od najefikasnijih utakmica u dosadašnjem dijelu sezone i postavio sezonski rekord sa 147 postignutih poena.

Posebno se izdvaja podatak da je Trej Jang prvi put u NBA karijeri utakmicu završio bez postignutog poena. Košarkaš Vašingtona promašio je svih pet šuteva iz igre, čime je prekinut niz od 511 uzastopnih utakmica u kojima je barem jednom bio precizan.

Alperen Šengun doprinio je pobjedi Hjustona sa 19 poena, osam asistencija i osam skokova.

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović zabilježio je 12 poena, tri skoka i četiri asistencije za 22 minuta provedena na terenu.

U poraženom timu najefikasniji je bio Aleks Sar sa 24 poena, dok je Ej Džej Dibanca postigao 16.

Vašington je prvu četvrtinu odigrao ravnopravno sa domaćinom, ali je Hjuston u nastavku preuzeo potpunu kontrolu nad utakmicom. Roketsi su drugu dionicu dobili rezultatom 37:23, a u trećoj su postigli čak 46 poena, naspram 34 koliko je ubacio njihov rival.

Ključna je bila serija Hjustona od 18:8 na početku drugog poluvremena, kojom je prednost dodatno uvećana. U jednom trenutku razlika je iznosila čak 31 poen, a Vašington nije uspio da pronađe način da zaustavi raspoloženu ekipu domaćina.

Roketsi su bili uspješniji i u skoku, sa 55 uhvaćenih lopti, dok je Vašington imao 36. Hjuston je prvo poluvrijeme završio sa 56,5 odsto uspješnosti šuta iz igre, uz deset pogođenih trojki iz 20 pokušaja.

Tompson je već u prvom poluvremenu nagovijestio odlično veče, pošto je pogodio sedam od devet šuteva iz igre, uključujući sva tri pokušaja za tri poena.

Vašington je upisao sedmi uzastopni poraz, nakon što je sezonu započeo sa četiri pobjede i tri poraza. Posljednji trijumf Vizardsi su ostvarili 2. novembra protiv Orlanda.

NBA rezultati:

- Filadelfija – Indijana 131:124

- Finiks – LA Lejkersi 123:131

- LA Klipersi – Šarlot 113:105

- Juta – San Antonio 102:110

- Boston – Dalas 131:94

- Toronto – Njujork 108:112

- Vašington – Hjuston 119:147

- Milvoki – Atlanta 106:113

- Sakramento – Oklahoma 103:125

(RTS)