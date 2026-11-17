„Crveno-plavi“ u uvodna dva kola poraženi su od Mornara i Vojvodine, a u „Borik“ sutra stiže slovenački Šenčur, koji je trenutno na omjeru 1/1.

Borčev roster ove sezone čine mlade snage i ekipa nema rezultatski imperativ. Šef struke banjalučkog kluba zadovoljan je radom i zalaganjem svojih momaka, koji napreduju iz utakmice u utakmicu.

Borac i Šenčur sastaju se sutra u dvorani Borik, a početak utakmice zakazan je za 18 časova.