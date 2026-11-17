Autor:ATV redakcija
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Košarkaši Borca pokušaće pred domaćom publikom da ostvare prvu pobjedu ove sezone u ABA 2 ligi.
„Crveno-plavi“ u uvodna dva kola poraženi su od Mornara i Vojvodine, a u „Borik“ sutra stiže slovenački Šenčur, koji je trenutno na omjeru 1/1.
Borčev roster ove sezone čine mlade snage i ekipa nema rezultatski imperativ. Šef struke banjalučkog kluba zadovoljan je radom i zalaganjem svojih momaka, koji napreduju iz utakmice u utakmicu.
Borac i Šenčur sastaju se sutra u dvorani Borik, a početak utakmice zakazan je za 18 časova.
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