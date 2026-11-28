Slovenački košarkaš Luka Dončić bio je najbolji u porazu od San Antonija, ali je utakmicu obilježio i sukobom sa jednim navijačem po njenom završetku.

Luka Dončić objasnio je kako je došlo do incidenta sa navijačem Sparsa, koji ga je čak i gurnuo nakon što se Slovenac vratio po svoju traku za ruku.

Kaže da ju je bacio navijačici, kao i na gotovo svakoj utakmici, ali da je čuo da je ona ne želi.

„Samo sam bacio znojnicu, kao što radim na gotovo svakoj utakmici, a onda sam čuo da je ona ne želi. Vratio sam se da je uzmem, a on me samo gurnuo. Onda sam je dao nekom drugom“, rekao je Dončić na konferenciji za medije nakon utakmice.

Luka Doncic threw something and hit a guy’s wife than the guy PUSHED Luka 😳 https://t.co/sVgMBcFrRJ — Basketball Ground (@BBallGround) November 28, 2026

Incident se dogodio nakon što su Lejkersi izgubili rezultatom 99:96 i ispali iz NBA kupa.

Na snimku se vidi kako Dončić nakon završne sirene ide prema tunelu, a navijačica koja je sjedila uz teren nešto mu dobacuje. Slovenac je potom prema njoj bacio traku i pogodio je.

Traku je u međuvremenu podigao muškarac koji je sjedio sa navijačicom. Kada je Dončić uzeo traku iz njegove ruke i krenuo dalje, navijač ga je jednom rukom gurnuo. Između njih je potom stao Dončićev saigrač.

Lejkersi su do utakmice sa Sparsima imali 11 pobjeda u posljednjih 12 mečeva, a utakmicu su izgubili iako su u prvom poluvremenu vodili sa 20 poena razlike.

Dončić je utakmicu završio sa 31 poenom, osam asistencija i šest skokova, prenosi B92,