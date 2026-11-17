Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušn Alimpijević objavio je spisak od 24 igrača za novembarski prozor kvalifikacija za Mundobasket. Na njemu su se našla i dvojica košarkaša Igokee, Lazar Stefanović i Petar Kovačević.

Stefanović je igrao za mlađe reprezentativne selekcije Srbije, a na širem spisku našao se i prošlog novembra.

Evo kompletnog spiska:

Aleksa Avramović, Filip Barna, Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Nikola Đurišić, Marko Gudurić, Balša Koprivica, Arijan Lakić, Vladimir Lučić, Vanja Marinković, Vasilije Micić, Dušan Miletić, Luka Mitrović, Stefan Momirov, Jovan Novak, Filip Petrušev, Uroš Plavšić, Alen Smailagić i Nikola Tanasković.

Srbija će 26. novembra gostovati Litvaniji, a tri dana kasnije u Beogradu dočekati Italiju.

„Orlovi“ su u prethodnom kvalifikacionom terminu ostvarili dvije izuzetno bitne pobjede, a izdvaja se ona u Pezaru protiv Italije, direktnog konkurenta u borbi za plasman na završnicu u Katar.