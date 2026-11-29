Džanan Musa je trenutno glavna tema jer se Košarkaški savez BiH bori da zaigra u drugom meču kvalifikacija za Mundobasket, a nedavno se u podkastu „Iks end Ous“ kod Miloša Jovanovića prisjetio Edina Avdića.

Voditelj mu je pročitao jedan citat prerano preminulog Avdića o njemu, što je raznježilo Musu.

Ispričao je kako je imao poseban odnos sa kultnim komentatorom i novinarom. Naglasio je da je Edin Avdić za njega bio mnogo više od novinara.

„Ne mogu da ti opišem koliko si me zatekao ovim svim. Kada pričam o Edinu, ja ne mogu da pričam o njemu kao nekom komentatoru i kao nekome ko je volio košarku. Ja Edina znam toliko dugo i toliko smo se puno družili. Sjećam se nekih posljednjih momenata kada smo sjedili upravo ovdje u „Kraun plazi“, sjedili i razgovarali o svemu. Nikada nisam mogao da slutim da će to biti posljednji razgovor koji imamo“, rekao je Džanan Musa.

Naglasio je da je emotivno podnio odlazak svog prijatelja i da je osjetio isti šok kao kada mu je saopšteno da je prerano preminuo Dejan Milojević.

„Stvarno si me ostavio bez teksta ovom sada rečenicom, ali ono što mogu da kažem je da smo mi dosta plakali. Jedno tri-četiri dana nismo mogli da dođemo sebi. Ja i moja porodica smo jako vezani za njega. Kada se sve to desilo, negdje nisam mogao da vjerujem. Znate one neke vijesti kada dobijete, pa vas obuzme toliki šok da tijelo utrne. I to se meni desilo sa njim. Nešto slično kao i sa Dejanom Milojevićem. To su ta neka dva osjećaja kada nisam mogao da dođem sebi po par dana“, dodao je Musa.

Sadašnji košarkaš Dubaija, a bivši NBA igrač i član Real Madrida, ispričao je ponešto i o košarkaškim razgovorima sa Avdićem.

„Negdje kada sa porodicom pričam, mi smo toliku sreću imali da je on bio među nama i da nam je pokazao taj put i ljubav prema košarci. Ja i on smo znali da pričamo o igračima tipa Donji Vakuf i Bihać. I on govori: 'Jesi vidio kako...' Pa, druže, kako, rekoh, stigneš sve to da vidiš? 'Šta ću kad ja to volim, ja sam zaluđen s tim'“, ispričao je Musa, a prenosi Mondo.