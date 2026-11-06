Igokea gostuje Krki - cilj je jasan

Uprkos zgusnutom rasporedu i kadrovskim problemima, ekipa u Sloveniju putuje sa jasnim ciljem – da pruži što kvalitetniju partiju i pokuša da dođe i do nove pobjede.

Šef stručnog štaba Nenad Stefanović istakao je da pozicija Krke na tabeli ne odražava stvarni kvalitet slovenačkog tima, te da Igokeu očekuje zahtjevno gostovanje.

„Poslije dosta teškog i zahtjevnog putovanja u Rusiju i utakmice koja nije bila nimalo laka, vratili smo se, regenerisali i spremno očekujemo susret sa Krkom. Njihova trenutna pozicija na tabeli ne odražava kvalitet igre koji su pokazali. Odigrali su mnogo dobrih utakmica, neke izgubili u posljednjim sekundama i smatram da su zaslužili bolji rezultat nego što trenutno imaju. Gostovanje u Novom Mestu uvijek je teško. Krka je dobro pripremljen i vođen tim, ali mi znamo koji su naši ciljevi. Iako smo daleko od kompletnog sastava, nastojaćemo da odigramo najbolju moguću utakmicu i nadamo se pobjedi", poručio je Stefanović.

Košarkaš Igokee Joel Armotrading naglasio je važnost predstojećeg susreta i zajedništvo koje ekipa gradi kroz treninge i utakmice.

„Ovo je veoma važna utakmica za nas. Uložili smo mnogo truda kroz intenzivne treninge i pripreme kako bismo bili spremni da odigramo na najbolji mogući način. Dobro funkcionišemo zajedno, gradimo timsku hemiju i vjerujem da ćemo to pokazati i na terenu", istakao je Armotrading.