NBA liga objavila je u petak četvrti presjek u ovosezonskoj trci za najkorisnijeg igrača (MVP) regularnog dijela.

Srpski košarkaš Nikola Jokić nastavio je da se penje na listi i sada je četvrti u poretku.

Jokić ove sezone ima prosek od 24,6 poena, 10,9 skokova i 8,9 asistencija po meču.

Nastavlja da pruža dobre partije, vodeći u ligi po tripl-dabl učincima i među vodećima je kada su u pitanju dabl-dabl učinci.

Pored toga, samo Luka Dončić i Skoti Barns u proseku imaju više ukradenih lopti od trostrukog osvajača MVP nagrade.

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Jokić je pored sjajne utakmice protiv Čikaga, kome je ubacio 37 poena, odigrao dobar meč i protiv Hjustona.

Na vrhu liste je i dalje Luka Dončić, čiji su Lejkersi upisali dve pobede. Ono što baca sijenku su izgubljene lopte, kojih ima u prosjeku pet po meču.

Najbliži pratilac Slovenca je Francuz Viktor Vembanjama, a odmah iza je Grk i Janis Adetokumbo.

Iza četvrtoplasiranog Jokića slede Alperen Šengun, Karl-Entoni Tauns, Džejson Tejtum, Šej Gildžus-Aleksander, Kuper Fleg i Tajris Meksi.