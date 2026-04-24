KK Borac uz osnovce: Renovirano igralište OŠ "Georgi Stojkov Rakovski"

Lijepo vrijeme, pravi proljećni dan, košarkaška lopta i na teren. Školska liga za osnovce sedmih i nižih razreda Banjaluka je u punom jeku, a svima je u cilju da se predstave u najboljem svjetlu i svojoj školi donesu pobjedu.

Tako je bilo i danas na igralištu Osnovne škole „Georgi Stojkov Rakovski“ gdje je sve bilo u znaku košarke.

Da bi osnovci imali najbolje moguće uslove na raspolaganju pobrinuli su se u Košarkaškom klubu Borac. U sklopu projekta „Za našu djecu“ Borac je donirao četiri table i četiri obruča, a sada je cilj nastaviti dalje.

Školska liga za mlađe osnovce i ove godine privukla je pažnju svih škola iz Banjaluke, a ako je suditi po mečevima koji su odigrani danas očekuje se velika borba za prvo mjesto do samog kraja.