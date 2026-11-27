Autor:ATV redakcija
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Košarkaši Srbije poraženi su na gostovanju u Litvaniji (91:78) u nastavku mundijalskih kvalifikacija. Listu strijelaca u timu selektora Dušana Alimpijevića predvodio je Alen Smailagić sa 24 poena, a sjajnu partiju u porazu “Orlova” pružio je Lazar Stefanović.
Košarkaš Igokee u potpunosti je opravdao povjerenje koje mu je pozivom u nacionalni tim ukazao Dušan Alimpijević ubacivši 14 poena za 18 minuta provedenih na parketu.
Stefanović je minulog ljeta stigao u redove Igokee i već se nametnuo kao jedan od lidera sa odličnom statistikom u dosadašnjem dijelu sezone.
Plejmejker rođen 27. aprila 2002. godine u Beogradu na prosjeku je od oko 15 ubačenih poena i 4 asistencije ove sezone, a dobre partije nisu prošle nezapaženo i stigao je poziv u reprezentaciju Srbije za utakmice sa Litvanijom i Italijom.
Stefanović je u Klaepidi, uprkos porazu, pokazao da Alimpijević može da računa na njega, a novu priliku za dokazivanje dobiće i protiv Italije u Beogradu (nedjelja, 19.00).
Košarkaši Srbije sa pobjedom nad “azurima” širom bi sebi otvorili vrata ka Svjetskom prvenstvu.
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