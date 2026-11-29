Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Italiju ubjedljivim rezultatom 102:76 i napravila veliki korak ka plasmanu na Svjetsko prvenstvo.

Pred punim tribinama dvorane “Aleksandar Nikolić” izabranici Dušana Alimpijevića pokazali su snagu protiv Italijana koji su u prošlosti itekako znali da im naprave probleme. Kada su u sastavu igrači koji nastupaju u evroligaškim klubovima, onda je to potpuno druga Srbija.

Srbija - Italija

Sjajno je meč počeo Marko Gudurić koji je već u prvoj četvrtini bio dvocifren, a kada mu se pridružio Filip Petrušev, prednost je otišla na 20 poena razlike. Italija je u prvom poluvremenu bila nemoćna, “orlovi” su poslije prvih 20 minuta vodili rezultatom 52:33.

Ako je i bilo nedoumica oko pobjednika onda su u trećoj četvrtini otklonjene sve dileme. Srbija je kontrolisala sva dešavanja na parketu i pred posljednjih deset minuta imala 20 poena prednosti (69:49).

Posljednja četvrtina bila je samo formalnost i “orlovi” su rutinski priveli posao kraju.

Marko Gudurić bio je najefikasniji u pobjedničkom timu sa 27 poena, pratili su ga Alen Smailagić sa 18, te Filip Petrušev i Vasilije Micić sa po 14 poena.

Italiju je predvodio Niko Menion sa 17 poena.

Do kraja kvalifikacija Srbiju očekuju još dvije utakmice. Prvo će krajem februara gostovati Islandu, a prvog marta u Beograd stiže Litvanija.

Na tabeli grupe J vodi Turska sa omjerom 9/1. Srbija je druga sa 7/3, Litvanci imaju učinak 6/4, kao i Italija.