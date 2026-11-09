Kristaps Porzingis prekida karijeru zbog POT sindroma

Letonski košarkaš Kristaps Porzingis saopštio je da prekida karijeru kako bi se posvetio zdravlju.

Igrač Golden Stejt voriorsa i nekadašnji šampion NBA lige objavio je da njegovo tijelo nije adekvatno reagovalo na napore tokom priprema za novu sezonu.

Porzingis je putem društvene mreže "Iks" potvrdio da se udaljava od sporta. Iako se radovao novoj sezoni sa Voriorsima, košarkaš je naglasio da trenutno nije na željenom fizičkom nivou.

"Kako sam pojačavao ritam, moje tijelo nije reagovalo na način koji sam očekivao. Dobro sam, ali znam šta je potrebno i nisam tamo gdje želim da budem da bih igrao na nivou koji očekujem od sebe", rekao je Porzingis.

Letonski centar je objasnio da je odluku donio kako bi zdravlje stavio na prvo mjesto.

Prema pisanju američkih medija, Porzingis se ponovo suočava sa simptomima posturalnog ortostatskog tahikardnog sindroma (POTS), poremećaja koji mu je otkriven ranije tokom karijere.

Tokom deset godina u NBA ligi, često je pauzirao zbog hroničnih povreda, uključujući kidanje prednjih ukrštenih ligamenata, kao i probleme sa meniskusom i skočnim zglobom.

Ugovor sa Golden Stejtom i dosadašnja karijera

Porzingis još uvijek nije podnio zvanične papire za penzionisanje, ostavljajući prostor za rješavanje ugovornog statusa.

Prema izvještajima, Voriorsi su obustavili isplate njegove plate od oko 20 miliona dolara za tekuću sezonu, ali ugovor nije raskinut kako bi ga klub eventualno iskoristio za trejd prije februarskog roka.

"U ovoj situaciji, želim da pokažem najveće poštovanje prema Golden Stejt voriorsima i radim sa njima kako bismo našli rješenje koje ima smisla. Zahvalan sam porodici i bližnjima koji su uvijek tu, kao i svima vama na podršci", dodao je Porzingis.

Letonski košarkaš je draftovan 2015. godine kao četvrti pik od strane Njujork niksa. Tokom karijere je nastupao za Njujork, Dalas, Vašington, Boston i Golden Stejt, a sa Seltiksima je 2024. godine osvojio šampionski prsten.

Bilježio je prosječno 19,5 poena i 7,6 skokova po meču, a 2018. godine igrao je na Ol-star utakmici.

Šta je POTS, sindrom koji muči Porzingisa

POTS je hronični poremećaj autonomnog sistema koji upravlja automatskim funkcijama tijela, kao što su rad srca i krvni pritisak.

Glavni simptomi su vrtoglavica, slabost, otežano disanje, hronični iscrpljujući umor i osjećaj da će osoba da se sruši ili izgubi svijest pri uspravljanju, piše "Njujork Tajms" u analizi problema sa kojima Porzingis suočavao u proteklom periodu.

Kristaps Porzingis is retiring from basketball. Thank you KP 🥲 https://t.co/aXZtihVjh7 — KnicksMuse (@KnicksMuse) November 6, 2026

(RTS)