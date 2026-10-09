Luka Dončić otvorio dušu i progovorio o ćerkama: "To je nemoguće"

Najbolji slovenački košarkaš Luka Dončić otvorio je dušu u potresnom razgovoru za ugledni „Sports ilustrejted“ i progovorio o porodičnoj drami. As Los Anđeles lejkersa priznao je da su mu kćerke najdublja rana i da je prošle sezone uspio da ih vidi doslovno samo nekoliko dana.

Zvijezda NBA lige otvoreno je poručila da ne zna kako će izdržati još jednu ovakvu godinu odvojen od svojih mezimica.

„Nisam ih vidio gotovo cijelu sezonu i ne bih mogao da podnesem još jednu takvu sezonu. Želiš da provodiš vrijeme sa svojom djecom svaki dan. Zato mi je prošla sezona bila jako teška. Vidio sam ih samo četiri ili pet dana tokom cijele sezone. To je nemoguće. Ali, uprkos svemu, morao sam da se fokusiram na košarku“, iskren je bio Dončić.

Podsjećanja radi, Luka Dončić i njegova bivša vjerenica Anamarija Goltes već duže vrijeme vode mučnu borbu i ne mogu da postignu dogovor oko starateljstva i viđanja djece. Prva zvijezda Lejkersa upravo je zbog toga čitavo ljeto provela u rodnoj Sloveniji, svjesno žrtvujući obaveze u reprezentaciji kako bi svaki dragocjeni trenutak posvetio kćerkicama Gabrijeli i Oliviji.

Međutim, po završetku pauze, djevojčice su morale da ostanu u Sloveniji sa majkom, što je Dončića ponovo slomilo, prenosi Telegraf.