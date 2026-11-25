Početak meča obilježili su promašaji na obje strane, ali je Partizan prvi došao do poena. Poveli su crno-bijeli, ali kako je prva dionica išla ka kraju, tako su se ređale greške.

Dubai se vratio i izjednačio, a Blosongejm je na samom kraju prve četvrtine pogodio trojku za preokret.

Filip Petrušev mučio je goste na početku druge dionice, ali su košarkaši Partizana uspijevali da sačuvaju egal poenima Alesandra Pajole i Nikole Tanaskovića. Uslijedila je i odlična sekvenca Kajla Olmana, koji je vezao pet poena, pa su tako crno-bijeli ponovo poveli.

Međutim, prednost je bila kratkog daha jer su Blosongejm i Bejkon lukavo poentirali uz faul. Na samom kraju prvog poluvremena razliku je smanjio Robert Frenks, koji je pogodio trojku.

Poslije 20 minuta igre domaći tim imao je duplo više ofanzivnih skokova (10:5), a prednost je mogla da bude i veća da je Dubai znao da iskoristi sve greške gostujuće ekipe.

Partizanov napad potpuno je stao u trećoj dionici i Dubai je serijom 10:2 došao do nešto osjetnije prednosti od devet poena.

Nastavili su crno-bijeli da dopuštaju protivničkoj ekipi lake poene i nisu imali konkretnije rješenje u defanzivi, pa su tako košarkaši Dubaija održavali prednost i sa linije penala.

Dubai je potpuno uvukao Partizan u svoj ritam igre, ali je Karlik Džons sa dvije vezane trojke održao crno-bijele u igri.

Borbeno su gosti ušli u posljednju dionicu i smanjili razliku na svega dva poena, a onda je Tanasković pogodio za izjednačenje. Nova trojka Karlika Džonsa donijela je preokret i Partizan se potpuno vratio u igru.

Novom serijom 8:0 crno-bijeli su došli do prednosti i potpuno preuzeli kontrolu, promijenivši tok završnice meča u kojoj su dominirali i ostavili Dubai bez odgovora.

Pajola i Džons su na kraju kao pravi mađioničari sveli Dubai na devet poena u posljednjoj dionici.

Odličnu utakmicu odigrao je Nikola Tanasković, koji je upisao 12 poena, tri skoka i dvije asistencije, dok je Frenks upisao deset poena.

U timu Dubaija po 13 poena ubacili su Blosongejm i Bejkon, koji je tome dodao i osam skokova. Po 11 poena dali su Petrušev i Musa, kao i Kabengele, koji je imao dabl-dabl učinak uz deset skokova, prenosi Sputnjik.