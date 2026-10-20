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Počinje ABA 2 liga, Borac dočekuje Mornar

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20.10.2026 22:54

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КК Борац
Foto: ATV

Nakon dvije pobjede i poraza u Premijer ligi BiH pred košarkašima Borca je start ABA dva lige. Sutra im u goste dolazi Mornar, ekipa koja ima iskustvo igranja u najjačem rangu Regionalnog takmičenja.

Biće to ozbiljan ispit za mladi tim Marka Šćekića. Kapiten Boris Dragojević očekuje da ekipa pokaže reakciju nakon poraza u Donjem Vakufu, gdje su prokockali 19 poena prednosti, te da pruže dostojan otpor ekipi iz Bara.

Prošle sezone Banjalučanima je plej of izmakao za dlaku, pa ove žele da poprave utisak. Međutim, svjesni su u Borcu da to neće biti lako, s obzirom da su u grupi još novosadska Vojvodina i slovenački Šenčur. Zato će prvenstveno fokus biti usmjeren na Premijer ligu i razigravanje mladih igrača.

Utakmica Borac Mornar igra se sutra u dvorani Borik sa početkom u 18 časova. Naredni premijerligaški ispit je u subotu u Trebinju protiv ekipe Leotara.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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KK Borac

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