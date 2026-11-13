Posljednji ugovor Nikoli Jokiću u NBA?

Nikola Jokić mogao bi da završi karijeru u NBA ligi sa 37 ili 38 godina, ukoliko se ostvare predviđanja NBA insajdera Breta Zigela, koji smatra da će naredni petogodišnji ugovor srpskog košarkaša sa Denver Nagetsima biti i posljednji u najjačoj ligi svijeta.

Zigel ne očekuje da će Jokić igrati na najvišem nivou do 40. godine, zbog čega smatra da bi naredni ugovor mogao predstavljati završno poglavlje njegove NBA karijere.

"Ne očekujem da Jokić bude na terenu sa 40 godina. Njegov naredni ugovor sa Denverom, koji će potpisati na pet godina, trebalo bi da bude njegov posljednji u NBA ligi“, istakao je Zigel.

Jokića očekuje potencijalno najveći ugovor u istoriji NBA lige

Srpski centar ima još godinu dana važećeg ugovora sa Denverom, prema kojem će zaraditi 59 miliona dolara.

Očekuje se da bi nakon završetka sezone mogao da potpiše novi petogodišnji ugovor, koji bi, prema navodima B92.sport, mogao biti najveći u istoriji NBA lige.

Ukoliko ga odradi do kraja, Jokić bi u Denveru ostao do 2032. godine, kada će imati 37 godina.

Impresivne brojke i u novoj sezoni

Trostruki MVP NBA lige i ove sezone bilježi zapažene rezultate. U dosadašnjem dijelu takmičenja prosječno postiže 23,5 poena, uz 10,8 skokova, devet asistencija, 1,8 ukradenih lopti i jednu blokadu po utakmici.

Jokić je izabran kao 41. pik na NBA draftu 2014. godine, a u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta nastupa od 2015. godine.