Osveta se servira hladna u slučaju duela Denver Nagetsa i Hjuston Roketsa, na početku NBA sezone!

Ekipa iz Kolorada kod kuće je srušila sastav iz Teksasa 133:124 a vidjeli smo i jedan tripl-dabl, ali ne od strane Nikole Jokića!

Sam Jokić je duel okončao sa 26 poena (10/15 FG, 4/4 FT), sedam skokova i 10 asistencija i četiri izgubljene lopte.

Da vidimo makar jedan dvocifreni učinak u tri kategorije postarao se "Bejbi Jokić" Alperen Šengun, sa kojim je vodio duele.

Turski centar je utakmicu završio sa 28 poena, 11 skokova i 10 asistencija, a ekipa Hjustona je generalno imala čak četvoricu igrača sa preko dvadeset ubačenih poena.

Utakmica nam je tokom tri dionice priredila čak 31 promjenu u vođstvu i do druge polovine posljednjeg kvartala nijedan tim nije vodio sa više od pet poena razlike.

Smjene u prednosti često su se događale iz jednog napada u drugi, a dodatnu dozu zanimljivosti ovom meču ulivala je i činjenica da je Hjuston slavio prije par nedjelja u prvom međusobnom okršaju u aktuelnoj kampanji.

Ključni momenti bili su odljepljivanje Denvera na 124:117, pošto se u posljednjih par minuta razlika nije nazad spuštala na samo jedan posjed. Jokić je u drugom dijelu meča dao većinu svojih poena.

U Denveru su po 19 poena upisali Kem Džonson (uz šest asistencija) i Kristijan Braun (pet skokova), dok je 18 postigao Aron Gordon i tako ispratili Jokića. Za Hjuston, osim Šenguna, sjajni su bili Fred VanVlit sa 25 poena i devet asistencija, Ejmen Tompson sa 22 i šest uhvaćenih lopti i Džabari Smit sa 21 poenom. Bogdan Bogdanović je za pet minuta imao skok, ukradenu loptu i promašen šut za tri poena.

Nagetsi su upisali deveti trijumf, oba tima imaju po pet poraza, ali Roketsi imaju tri pobjede više, pa su na četvrtom mjestu na Zapadu, tri pozicije bolje plasirani. Trijumf dobija na značaju jer je ostvaren i u noći NBA kupa, u kom Nagetsi imaju skor 2-0. Denver za dva dana putuje na Istok u Čikago.

(Telegraf)