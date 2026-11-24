Košarkaši "Crvene zvezde" večeras su u Beogradskoj areni doživjeli težak poraz od "Virtusa" iz Bolonje 84:108 u 14. kolu Evrolige.

"Virtus" je tokom svih 40 minuta bio bolji tim i na kraju zasluženo slavio.

Najefikasniji u "Crvenoj zvezdi" bio je Čima Moneke sa 20 poena i tri skoka, Džered Batler postigao je 17 poena, dok je Džordan Nvora zabilježio 12 poena i sedam skokova.

Kris Koloko završio je utakmicu sa osam poena i pet skokova, Kris Džons je postigao šest poena uz šest asistencija, Semi Odželej ubacio pet poena, Ognjen Dobrić četiri, Dejan Davidovac i Nik Vajler-Beb po tri, a David Kremer, Džonatan Motli i Tajson Karter po dva poena.

Kod Virtusa su se posebno istakli Derik Alston i Kesler Edvards sa po 15 poen, Vendel Mur, Markus Kar i Aliju Dijara postigli su po 13, dok je Trent Frejzer dodao 11, a Momo Dijuf 10 poena.

"Zvezda" sada ima skor od osam pobjeda i šest poraza, a "Virtus" šest pobjeda i osam poraza, prenosi Srna.