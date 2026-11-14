Topić se vratio na teren: Bez poena, ali uz dobar doprinos u tijesnom porazu Oklahome

Oklahoma Siti tanderi poraženi su na gostovanju od Los Anđeles klipersa rezultatom 113:112 u utakmici NBA kupa. Srpski košarkaš Nikola Topić zabilježio je prvi nastup u sezoni nakon višemjesečnog oporavka od povrede leđa.

Topić je utakmicu počeo sa klupe, a na parketu je proveo nešto više od 15 minuta. Za to vrijeme upisao je četiri skoka, tri asistencije i dvije ukradene lopte, ali nije postigao nijedan poen.

Topić je zbog operacije propustio Letnju ligu, predsezonu i početak regularnog dijela sezone. Prije debija za prvi tim odigrao je dva meča za razvojnu ekipu Oklahome.

„Mislim da je on zaista dobar igrač. Ima odličan osjećaj za igru i visok košarkaški koeficijent inteligencije. Defanzivno ima dobru visinu i vještinu čitanja igre“, rekao je Mark Denjo.

Klipersi su na poluvremenu imali dvocifrenu prednost od 57:44, ali se Oklahoma vratila u meč tokom treće četvrtine, prvenstveno zahvaljujući Džeredu Mekejnu, koji je u tom periodu pogodio pet trojki.

Uslijedila je neizvjesna završnica, u kojoj su Klipersi serijom od sedam vezanih poena preokrenuli rezultat. Pobjedu domaćoj ekipi donio je Darijus Garland poenima uz faul u posljednjem minutu, dok je Šej Gildžes-Aleksander promašio šut za pobjedu Oklahome uz zvuk sirene.

Najefikasniji u pobjedničkoj ekipi bio je Bruk Lopez sa 26 poena i sedam skokova, dok je Garland dodao 24 poena.

U ekipi Oklahome, koja je nastupila bez nekoliko povrijeđenih igrača, istakao se Gildžes-Aleksander sa 40 poena. Mekejn je postigao 23 poena, dok je Hartenštajn upisao 21 poen i 16 skokova.

Oklahoma sada ima osam pobjeda i pet poraza, dok su Klipersi upisali treći trijumf uz osam poraza.

Rezultati NBA kupa:

- Njujork – Indijana 104:106

- Milvoki – Orlando 99:107

- Memfis – Nju Orleans 142:111

- Atlanta – Čikago 117:125 (poslije produžetka)

- Klivlend – Majami 121:133

- Juta – Hjuston 118:125

- Golden Stejt – San Antonio 85:123

- Portland – Sakramento 120:107

- Oklahoma – LA Klipers 112:113

(RTS)