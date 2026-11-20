Košarkaši Crvene zvezde su upisali ogromnu pobjedu u okviru Evrolige, oni su ponovo slavili protiv Barselone u Španiji.

Ovoga puta sa 103:100 poslije produžetka i to zahvaljujući sjajnom Tajsonu Karteru, ali i Kristijanu Koloku koji je već kupio srca Delija i postao je heroj kluba.

Po ko zna koji put, ne samo ove sezone, već i u proteklim godinama - gledali smo utakmicu Crvene zvezde koja liči na svaku prethodnu. Samo što je ovoga puta crveno-bijela ekipa došla do velike pobjede poslije produžetka, a nisu posustali na samom kraju.

Crvena zvezda se i te kako igrala sa živcima svojih navijača u ovoj utakmici, pošto su krenuli jako slabo, a onda su podigli nivo igre kroz ovu utakmicu, zbog čega su već tokom druge dionice uspeli da nadoknade minus i to veliki minus koji su imali.

Na kraju smo vidjeli i dosta skandala na terenu, pošto su se igrači Barselone žestoko žalili zbog odluka sudija. Oni su protestovali zbog svega šta su arbitri odradili, koji su u ključnim momentima dodijelili "ometajući" faul, kojim je Tajson Karter dobio dva penala.

Heroj Crvene zvezde na ovom meču je Kristijan Koloko, koji je napravio ključnu blokadu nad Robinsonom, poslije koje je i uslijedio ometajući faul, ali i nekolicina tehničkih grešaka, kada je Zvezda uvećala svoju prednost.

Najbolji na ovom meču je bio Tajson Karter sa 31 datim poenom, Džered Batler je dodao 16, Džordan Nvora 13, a Kristijan Koloko 11 poena. Kod Barselone je najbolji bio Dario Brizuela sa 22 poena, Džastin Robinson je imao 21, Đoel Para 20, a Aleksander Balcerovski 11.

Kada je riječ o samom meču, Zvezda je krenula jako slabo i postigla je dva poena za šest minuta košarke. Džordan Nvora je pokušavao, ali bezuspješno, forsirao je previše na samom startu, htio je Ibon Navaro da ga razigra, ali bezuspješno.

Tada je morao da pristupi igri Džered Batler, koji je zaigrao daleko bolje, koji je povukao ekipu i poslije jako slabog starta je Zvezda uspjela da digne nivo igre.

To je urodilo plodom, pošto je Zvezda već tokom druge dionice uspjela da nadoknadi minus od osam poena, ali i da povede sa 44:40. Tada se činilo da Zvezdi sve ide od ruke, da grizu i da će najvjerovatnije upisati pobjedu, ali...

Treća dionica je ponovo vratila egal, pogotovo nakon što je Barselona uspela da se vrati u meč i donese potpunu dramu. Tokom posljednje dionice je Barselona kaskala za Zvezdom tokom svih 10 minuta, a na kraju su uspjeli i da povedu.

Otišli smo u potpunu dramu, a Robinson je imao šut za pobjedu koji je promašio. Utakmica je došla do produžetaka, gde je Kristijan Koloko postao heroj blokadom, nakon čega je uslijedio i skandal na terenu, pošto je Barselona napravila nekoliko tehničkih grešaka, zbog čega su crveno-bijeli došli do poena, a i nešto većeg vođstva.

(Telegraf)