Kapiten rukometaša Borca ponovo je na terenu. U završnici utakmice protiv Zrinjskog, Nikša Petrović vratio se igrama nakon jedne od najtežih sportskih povreda.

Oporavak nakon operacije koljena trajao je nepunih godinu dana. Priznaje, osjećaj je fenomenalan.

U procesu oporavka bilo je teških momenata, ali podrška kluba i ljubav prema igri pomogli su mu da prevaziđe najteži period u karijeri.

Borac nije počeo sezonu na najbolji način, ali rezultati u Premijer ligi pokazuju da bi borba za vrh tabele mogla da bude neizvjesna. Dva uzastopna poraza Izviđača te riješenost Sloge, Zvijezde Gradačac i Konjuha govore tome u prilog.

Do kraja ove godine, Banjalučani će odigrati još tri utakmice. Želja svih u klubu je da na pravi način završe prvi dio sezone.