Lindzi Von pokazala šta su joj izvadili iz noge nakon devete operacije

Legendarna američka skijašica Lindzi Von (42) ponovo je završila na operacionom stolu, deveti put od teškog pada koji je doživjela na Zimskim olimpijskim igrama.

Ovoga puta ljekari su joj iz lijeve noge izvadili metalne pločice i šrafove koji su joj ugrađeni nakon višestrukih preloma, a Amerikanka je na društvenim mrežama pokazala šta je sve morala da nosi u nozi tokom oporavka.

Von se oglasila na Instagramu iz bolničkog kreveta, gdje je objavila fotografiju nakon hirurškog zahvata i obavestila pratioce da je sve proteklo prema planu.

- Operacija je prošla dobro - napisala je Amerikanka i najavila da će se uskoro ponovo oglasiti.

Posebnu pažnju privukla je fotografija kesice pune metalnih pločica i šrafova, koje su ljekari izvadili iz njene noge.

- Sve sam ovo izvadila iz noge - poručila je Von uz fotografiju.

Nono intervento chirurgico perfettamente riuscito per Lindsey Vonn! 💪🏻 A comunicarlo è stata la stessa sciatrice statunitense attraverso i propri canali social: ricostruito il crociato e rimosse placche e viti, come mostrato da lei tramite le sue storie Instagram. Continua il percorso verso il recupero. Ti aspettiamo presto in pista, Lindsey! ❤️ #AlpineSkiing #SciAlpino — Eurosport IT (@Eurosport_IT) November 12, 2026

Kako prenosi „The Athletic“, operacija je obavljena na klinici Stedman u Vejlu, u američkoj saveznoj državi Kolorado.

Pored uklanjanja metalnih implantata koji su joj ugrađeni nakon preloma, ljekari su operisali i prednji ukršteni ligament lijevog kolena. Tu povredu zadobila je prilikom pada u Kran-Montani, tokom posljednje trke uoči Olimpijskih igara.

Prema procjenama, oporavak od najnovijeg zahvata mogao bi da traje između šest i devet mjeseci, što znači da je njen povratak takmičenjima tokom predstojeće zime malo vjerovatan.

Podsjetimo, Von je 8. februara doživjela težak pad tokom olimpijskog spusta u Kortini. Amerikanka je izgubila kontrolu nakon svega 13 sekundi vožnje, a posljedice su bile izuzetno ozbiljne.

Zadobila je višestruke prelome lijeve noge, zbog čega je hitno operisana u Italiji. Ljekari su uspjeli da joj spasu nogu, nakon čega je liječenje nastavljeno u Sjedinjenim Američkim Državama.

Od tada je prošla kroz niz operacija i dugotrajan proces rehabilitacije, a najnoviji zahvat bio je deveti od nesreće na Olimpijskim igrama.

Ranije je istakla da će skijanje, u nekom obliku, ostati deo njenog života, bez obzira na to da li će se ponovo takmičiti.

Jedna od najboljih skijašica svih vremena tokom karijere ostvarila je 84 pobede u Svjetskom kupu, od kojih je dvije zabilježila nakon povratka iz prethodne penzije, prenosi telegraf.