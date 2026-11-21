Rukometašice Borca pobijedile su na gostovanju Grude rezultatom 31:26 u utakmici ženske Premijer lige BiH.

Poslije izjednačenog prvog dijela, osice su u nastavku prelomile meč, dodale gas i uzele oba boda. U dvorani Bili brig vidjeli smo pravu utakmicu, a Borac je još jednom pokazao koliko je opasan na gostovanjima kada se lomi rezultat.

U centru pažnje bila je Milana Railić, koja je isporučila nestvarnih 15 golova i nosila napad kroz cijeli meč. Odlično ju je ispratila Ivana Bobić sa četiri pogotka, dok su po tri upisale Slađana Andrić i Nina Burazor, a po dva Ana Veselić, Minja Grahovac i Sandra Đurašinović. Na drugoj strani domaće je predvodila Azra Letić sa 10 golova.

- Čestitamo osicama i stručnom štabu, hvala domaćinu, HRK Grude, na fer i korektnoj igri i srećno u nastavku prvenstva - poručili su iz ŽRK Borac.

Bez poraza je nastavljen pobjedonosni niz i nakon ova dva boda Borac je lideri na tabeli sa maksimalnim učinkom.