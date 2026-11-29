Razvoj motoričke sposobnosti djece nije važan samo za postizanje sportskih rezultata, već i za cjelokupan psiho-fizički razvoj djece. Upravo je o tome govorio prof. dr Marko Stojanović na tematskom panelu u okviru "Adria sports eventa".

Današnje predavanje privuklo je veliku pažnju upravo onih koji rade sa najmlađima, a ujedno i bilo prilika da se na jednom mjestu razmijene iskustva i mišljenja struke.

Za "Adria sport event" stigla je podrška i od Kabineta predsjednika Republike Srpske, ali i resornog ministarstva. Podstaći najmlađe da se bave sportom istovremeno je ulaganje u zdraviju budućnost nacije. Zato je važno da se svakodnevno podiže svijest o tome koliko je fizička aktivnost bitna za odrastanje djece.

Predavanje Marka Stojanovića prvo je u nizu aktivnosti do trećeg izdanja Adria sport konferencije, koja je za protekle dvije godine okupila brojne sportske velikane u Banjaluci.