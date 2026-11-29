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Foto: Srna

Odbojkaški klub invalida /OKI/ "Banjaluka" osvojio je danas Kup Republike Srpske u sjedećoj odbojci pobjedom OKI "Semberija" iz Bijeljine rezultatom 3:0.

Banjalučani su danas osvojeno prvo mjesto na domaćem terenu, u dvorani "Obilićevo" pridružili ranijoj tituli šampiona Republike Srpske. Dupla kruna stigla je kao nagrada za odličnu sezonu, predan rad i zajedništvo cijelog kolektiva, prenosi Srna.

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