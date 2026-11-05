On je novi Milorad Čavić: Aleksej osvojio dva srebra na Olimpijskim igrama

Srpski plivač Aleksej Kalanj osvojio je drugu medalju na Olimpijskim igrama mladih u Dakaru! U trci na 50 metara delfin stilom, on je zauzeo drugo mjesto i okitio se srebrom.

Kalanj je do velikog uspjeha došao sa vremenom 24.54, iza Egipćanina Zaina Alija (24.06), a ispred Kipranina Endrua Markusa Lagutisa (24.57).

Nekoliko dana ranije, on je na duplo dužoj distanci isplivao srebrni rezultat za 54.03 sekunde i najavio da bismo mnogo toga od njega mogli da vidimo u godinama koje slijede.

Srbija je u delfin stilu tradicionalno imala uspjehe u posljednjih dvadesetak godina, a najbolji primjer za to je Milorad Čavić, koji sada dobija svog nasljednika.

Aleksej Kalanj je član kluba 11. april, a njegov trener je Bojan Počuča. Od najmlađih dana je prikazivao svoje vještine i svoj talenat je sada pretočio u uspjeh karijere, prenosi telegraf.