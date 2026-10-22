Međunarodni forum „Rusija — zemlja sporta“ održava se od 21. do 23. oktobra u Krasnojarsku i okuplja predstavnike oko 50 zemalja. Na centralnom panelu foruma obratiće se Vladimir Kuvalja, nosilac ordena Ruske Federacije i ambasador BRIKS sporta. Obraćanje je zakazano za 15.30 časova po lokalnom vremenu, odnosno 10.30 časova po našem vremenu.

„Politika predsjednika Dodika otvorila je mnoga vrata. Zbog toga je naša dužnost da u svom domenu nastavimo i gradimo taj put“, poručio je Kuvalja.

Govoriće o uticaju sportskih sankcija i ograničenjima uvedenim ruskim i bjeloruskim sportistima, kao i o potrebi da sport ostane prostor saradnje i ravnopravnog učešća.

„Moj zadatak je da oblast sporta Republike Srpske plasiram na međunarodno priznat nivo i to ću uraditi danas“, istakao je Kuvalja.

Govoriće i o međunarodnom položaju Republike Srpske u sportu, njenoj većoj samostalnosti i razvoju saradnje sa sportskim organizacijama zemalja BRIKS-a. Osvrnuće se i na ideju održavanja BRIKS sportskih igara, koju je zagovarao na forumu u Kemerovu 2022. godine.

Kuvalja je sankcionisan nakon što je na svjetskom prvenstvu u biciklizmu podržao rusku šampionku Mariju Litajevu. Nakon njene pobjede intonirana je himna Ruske Federacije i istaknuta ruska zastava, iako je to u tom trenutku bilo zabranjeno. Za svoj stav i rad odlikovan je ordenom Ruske Federacije, dodijeljenim ukazom predsjednika Vladimira Putina.

Tokom boravka u Krasnojarsku razgovaraće sa ministrom sporta Ruske Federacije i predsjednikom Olimpijskog komiteta Rusije, kao i sa predstavnicima drugih zemalja i sportskih organizacija. Ti susreti biće prilika za razgovor o konkretnim oblicima saradnje i većem učešću Republike Srpske u međunarodnim sportskim inicijativama.

Kuvalja je istakao da učešćem na forumu želi da predstavi sportske potencijale Republike Srpske i nastavi da gradi odnose sa partnerima širom svijeta. „Moj cilj je da sportisti i savezi Republike Srpske dobiju priliku da učestvuju u novim međunarodnim takmičenjima i inicijativama“, poručio je on.