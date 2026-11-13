Pretučene poznate srpske sudije

Veliki skandal dogodio se na rukometnoj utakmici između ženskih ekipa Crvene zvezde i Bora, pošto su sudije Marko Sekulić i Vladimir Jovandić, kako se navodi u saopštenju Zajednice sudija i kontrolora Srpskog rukometnog saveza, fizički napadnuti u svlačionici tokom poluvremena.

Incident se dogodio 11. novembra, u okviru trećeg kola ARKUS lige za žene, a iz Zajednice sudija i kontrolora RSS-a najoštrije su osudili ovaj događaj i zatražili da se hitno ispitaju sve okolnosti.

Društvo Istočno Sarajevo: Od dijabetesa oboljelo 35 djece, najmlađi sa svega dvije godine

Posebno su istakli da se napad dogodio u sudijskoj svlačionici, prostoriji koja bi trebalo da bude odvojena od svlačionica ekipa i publike, a kojoj pristup imaju isključivo sudije, delegat i ovlašćena lica.

Dodatnu težinu čitavom slučaju daje činjenica da je riječ o dvojici arbitara sa najvišim IHF zvanjem. Sekulić i Jovandić su 30. oktobra nominovani za suđenje utakmica na Svjetskom prvenstvu za muškarce, koje će u januaru 2027. godine biti održano u Njemačkoj.

Zajednica sudija i kontrolora pozvala je Rukometni savez Srbije, ARKUS ligu i nadležne državne organe da sprovedu sveobuhvatnu istragu, saslušaju sve učesnike i utvrde šta se dogodilo tokom pauze između dva poluvremena.

Svijet Više od 3.700 škola dobilo prijetnje, evakuisano njih 77

U saopštenju je upućeno i upozorenje da bi, ukoliko se utvrdi da je došlo do fizičkog napada, a odgovorni ne budu adekvatno kažnjeni, sudije i kontrolori mogli da povuku zajedničke poteze kao vid institucionalnog odgovora.

"Niko ne smije biti izložen fizičkom ili bilo kom drugom obliku nasilja zbog obavljanja službene dužnosti", poručili su iz Zajednice sudija i kontrolora RSS-a, uz jasnu poruku da bezbjednost službenih lica ne može biti predmet kompromisa.

(Kurir)