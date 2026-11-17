Rukometni klub Borac m:tel uputio je otvoreno pismo javnosti, Gradskoj upravi Grada Banjaluka, JU SC „Borik”, resornom ministarstvu i granskim savezima, upozoravajući na potpuni poremećaj tretmana sportskih kolektiva u banjalučkom sportskom hramu zbog sve češćeg ustupanja termina komercijalnim i estradnim manifestacijama.

Ističući da su premijerligaške ekipe usred takmičarske sezone ostajale bez treninga i po sedam dana, iz banjalučkog velikana naglašavaju da to više nije pitanje komfornosti, već direktno ugrožavanje rezultata, rizik od povreda, uzaludno trošenje novca sponzora i prekid rada sa stotinama djece i omladinaca.

"Početkom novembra smo upozorili da usred takmičarske sezone ostajemo bez termina za treninge i utakmice zbog sajmova i komercijalnih manifestacija. Bilo je perioda kada su premijerligaške ekipe i do sedam dana ostajale bez treninga u dvorani. To nije pitanje komfora. To znači lošiju pripremu, veći rizik od povreda, uzalud potrošen novac sponzora i prekinut rad sa djecom i omladincima koji treniraju u našem klubu", naveli su iz RK Borac m:tel.

Iz banjalučkog kluba zahvalili su se svima koji su podržali njihove zahtjeve, posebno ističući podršku koju im je pružio predsjednik Republike Srpske Savo Minić.

"Zahvaljujemo svima koji su podržali naš zahtjev, uključujući predsjednika Republike Srpske, gospodina Savu Minića, koji je ocijenio da je nedopustivo da klubovi usred sezone ostaju bez termina i podržao da se ovo pitanje trajno uredi. Pozdravljamo i prijedlog Gradske razvojne agencije Banjaluka o izgradnji sajamsko-manifestacionog centra", rekli su iz kluba.

U saopštenju su izneseni precizni prijedlozi rješenja za Gradsku upravu i upravu dvorane: najava otkazivanja termina najmanje 40 dana unaprijed, ograničavanje nesportskih aktivnosti tokom sezone na maksimalno četiri dana mjesečno, jasna pismena definicija javnog interesa, te pokretanje izgradnje sajamskog prostora i nove rukometne dvorane kapaciteta od 250 do 500 mjesta.

"Najava otkazivanja termina mora biti najmanje 40 dana unaprijed, jer se takmičarski kalendar pravi mjesecima unaprijed. Tražimo da Grad jasno i pismeno utvrdi kriterijume po kojima se jedna manifestacija smatra događajem od javnog interesa, jer manifestacija čiji organizator naplaćuje izlagački prostor ili ulaznice ne može automatski imati prednost nad utakmicama klubova koji Banjaluku predstavljaju u domaćim i evropskim takmičenjima. Tražimo i izgradnju sajamskog prostora i nove dvorane, jer dvorana na Laušu nema propisane dimenzije, a parket u Budžaku je propao", kazali su iz RK Borac m:tel.

Iz crveno-plavog tabora posebno su se osvrnuli na orkestriranu kampanju i pokušaje negativnog etiketiranja dua Darko Savić - Milan Đajić nakon njihovog gostovanja na ATV-u.

"Nakon gostovanja klupskih čelnika Darka Savića i Milana Đajića na ATV-u, organizatori pojedinih komercijalnih događaja u gradskim dvoranama počeli su da vode orkestriranu kampanju protiv pomenutog dvojca. Ovim putem im poručujemo da se ne planiramo baviti njima kao pojedincima, komunicirati sa istima i zajedno se valjati u blatu u koje pokušavaju da nas uvuku. Naš problem nije ničiji ukus za muziku i estetiku, već činjenica da se termini otkazuju po par dana unaprijed", istakli su iz kluba.

Podvukli su da novac i profit ne mogu biti jedini aršin u javnim ustanovama, praveći jasnu razliku između manifestacija od javnog značaja i čistog komercijalnog zakupa.

"Dok god je SC 'Borik' JAVNA ustanova, ne može se plaćanjem i profitom pravdati sve. Đurđevdanski festival, Dan Republike, Sajam knjige, folklorne smotre… sve su to događaji koji pripadaju Javnoj ustanovi SC 'Borik' i podižu kvalitet javnog života, iako nisu sportski događaji. Ali u javnoj ustanovi, novac nije opravdanje za bezuslovno održavanje komercijalnih događaja, pogotovo onih koji ne oplemenjuju javni prostor, čak naprotiv", jasni su iz RK Borac m:tel.

Iz banjalučkog velikana na kraju su pozvali sve nadležne na hitan razgovor prije usvajanja godišnjeg plana korišćenja dvorane.

"Ostajemo otvoreni za razgovor sa Gradskom upravom, SC 'Borik' i svim korisnicima dvorane. Spremni smo da učestvujemo u izradi pravila i da pomognemo da se ona sprovedu. Očekujemo da se naši zahtjevi razmotre prije usvajanja plana korišćenja dvorane za narednu sezonu. 'Borik' je prije svega sportski centar, sa svim pripadajućim objektima. Tako treba i da ostane", poručili su iz Rukometnog kluba Borac m:tel.