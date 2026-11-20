Dragan je svjetski juniorski šampion u kikboksu, a njegova sestra Dragana bronzana je sa Evropskog prvenstva za seniore. Do medalja je stigla kao ubjedljivo najmlađa u kategoriji i tako nastavila niz uspjeha. Prethodno je njen mlađi brat pomeo konkurenciji u italijanskom Lidu.

Dragan je svjetski juniorski šampion u kikboksu, a njegova sestra Dragana bronzana je sa Evropskog prvenstva za seniore. Do medalja je stigla kao ubjedljivo najmlađa u kategoriji i tako nastavila niz uspjeha. Prethodno je njen mlađi brat pomeo konkurenciji u italijanskom Lidu.

Maksimovići su jedinstveni. Ponose se svojim šampionima u KBK Gvardija iz Modriče. Godinama se u ovom klubu dobro radi, ali nesvakidašnja je pojava da iz iste kuće dolaze osvajači medalja sa najvećih takmičenja.

Hvale ih klupske kolege. Dragana i Dragana su sportisti za primjer, poručuju iz Gvardije.

Medalje ih nisu uljuljkale. Pripremaju se za nove izazove.

Modriča je ponosna na svoje šampione. Dragan i Dragana Maksimović inspiracija su za sve koji sanjaju o vrhunskim rezultatima. Kažu, disciplina i naporan red recept su za pobjede.