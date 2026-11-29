Autor:ATV redakcija
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Na rukometnoj utakmici Prve lige Federacije BiH Jug između ORK Bosna i RK Željezničar koja se igrala u dvorani Ramiz Salčin u Sarajevu danas je došlo do tragičnog slučaja kada je jedan od igrača preminuo.
Kako je potvrđeno za Klix.ba, jedan rukometaš ORK Bosna je preminuo na poluvremenu od posljedica infarkta.
Utakmica je nakon toga prekinuta, a dvorana ispražnjena.
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