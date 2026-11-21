Španski teniser Karlos Alkaras plasirao se danas u finale završnog ATP turnira u Torinu, pošto je pobijedio Amerikanca Bena Šeltona rezultatom 2:1.

Meč je trajao dva sata, a rezultat po setovima je bio 3:6, 6:3, 7:6 /7:1/.

Alkaras je treći teniser svijeta, dok se Šelton nalazi na četvrtom mjestu ATP liste.

Ovo je bio šesti međusobni duel španskog i američkog tenisera, a peti trijumf Alkarasa.

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Španski teniser će sutra u finalu igrati protiv pobjednika duela između Rusa Danila Medvedeva i Aleksandra Zvereva iz Njemačke.

Završni turnir u Torinu igra se za nagradni fond od 15,75 miliona dolara.