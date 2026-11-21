Novak Đoković iskoristio je završetak teniske sezone da se opusti u svom Beogradu, gdje je u petak uveče izašao sa prijateljima, a provod je u jednom trenutku začinio i mikrofonom.

Najbolji teniser svih vremena uživao je u atmosferi poznatog kluba na Novom Beogradu, gdje je nastupala pjevačica Marijana Zlopaša. Kada ga je primijetila u publici, pozvala ga je da joj se pridruži na bini, što je Đoković prihvatio.

Uslijedio je nesvakidašnji trenutak kada su zajedno otpjevali čuveni hit Džeja Ramadanovskog "Nijedne usne se ne ljube same".

Snimak Đokovića za mikrofonom ubrzo je završio na društvenim mrežama i privukao veliku pažnju.

Đoković će još nekoliko dana provesti u Srbiji, gdje će u krugu porodice proslaviti Aranđelovdan, a potom ga očekuje odmor.

Srpski as je dio odmora već iskoristio za posjetu manastiru Hilandar, gdje je bio u društvu oca Srđana i strica Gorana.

Što se teniskih obaveza tiče, Đokovića do kraja godine očekuje nastup na egzibiciji Šest kraljeva u Rijadu, od 27. do 30. decembra.

(Telegraf)