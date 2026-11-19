Italijanski teniser Janik Siner propustio je posljednja dva grend slem turnira u sezoni, a još nije poznato kada će se ponovo vratiti na teren.

Dok se u Italiji već mjesecima govori o njegovim teniskim uspjesima i trofejima, jedan izazov mu nikako ne polazi za rukom.

Naime, Siner nikako ne uspijeva da položi praktični dio vozačkog ispita za motor. Italijan je otkrio da je četvrti put pao na testu, i to neposredno prije dolaska na Vimbldon.

„Pao sam četiri puta. Neposredno prije dolaska ovdje pokušao sam ponovo, ali nisam uspio. Možda ćete me sljedeće godine pitati isto pitanje“, rekao je 24-godišnji teniser.

Siner već posjeduje vozačku dozvolu B kategorije, ali mu polaganje za motor i dalje predstavlja problem, prenosi Sport.alo.rs