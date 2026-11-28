Novak Đoković odigraće bar još jednu sezonu i pokušaće da se domogne magičnog 25. grend slema. Mnogo je polemike oko toga da li će najveći svih vremena to uspjeti u 40. godini, a javio se legendarni britanski teniser, Tim Henman.

Sjajni teniser sa početka 21. veka imao je svoje mišljenje o tome da li Novak može do 25. titule, ali je stao i u odbranu srpskog tenisera. Henman je istakao da nije optimista kada je osvajanje 25. grend slema za Đokovića u pitanju:

"Ne vjerujem da može to da ostvari. Mislim da su glavni razlog za to njegove fizičke mogućnosti. Da se tenis igra iz jednog mjesta bez kretanja, da se samo udara loptica, onda bi bez sumnje bio bar jednak ostalima, ako ne i bolji od njih".

Objasnio je i zbog čega:

"Na ovom fizičkom nivou, u partijama na tri dobijena seta u sedam mečeva na gren slemovima, mislim da je to pretežak zadatak za njegove godine."

Ipak, na kraju je Britanac stao u odbranu srpskog tenisera:

"Neki ljudi kažu da on daljim igranjem baca senku na svoju karijeru i da bi trebalo da se penzioniše, ali ja se nimalo ne slažem sa time. On je svojim uspjesima stekao pravo da igra koliko god to želi i dok uživa. Za mene je on najbolji teniser svih vremena. Neće igrati zauvijek i zato svi treba da uživamo dok se takmiči".