Loše vijesti za Novaka Đokovića

Srpski teniser Novak Đoković pokvario je plasman za jednu poziciju i na danas objavljenoj ATP listi zauzima 12. mesto.

Đoković, koji je porazom u drugom kolu mastersa u Parizu završio svoju sezonu, je 12. teniser svijeta sa 2.940 bodova.

Prvi je i dalje Nemac Aleksandar Zverev sa 9.550 bodova, koji će i sezonu ujedno završiti na vrhu ATP liste.

Drugo mesto zauzima Italijan Janik Siner sa 9.450 bodova, dok je sa 7.100 bodova treći Španac Karlos Alkaras, koji je u nedjelju osvojio titulu na mastersu u Parizu.

Među prvih 10 tenisera svijeta se sada nalazi i Amerikanac Tejlor Fric, koji se popeo sa 12. na 10. mjesto, preskočivši Đokovića i Španca Rafaela Hodara, koji je pao sa 10. na 11. poziciju.

Od ostalih srpskih tenisera, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović su takođe pokvarili svoje plasmane. Kecmanović je pao sa 60. na 64. mjesto, a Međedović sa 77. na 80. poziciju.

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Nakon mastersa u Parizu utvrđeno je i kojih osam tenisera će igrati na završnom mastersu u Torinu.

Uz već ranije poznate učesnike - Zvereva, Alkarasa, Bena Šeltona i Danila Medvedeva, nakon turnira u glavnom gradu Francuske mjesta na mastersu u Torinu obezbijedili su i Flavio Koboli, Artur Fis, Frensis Tijafo i Hodar.

Takmičenje na završnom mastersu u Torinu biće održano od 15. do 22. novembra.

ATP lista: 1. Aleksandar Zverev (Nemačka) 9.550 2. Janik Siner (Italija) 9.450 3. Karlos Alkaras (Španija) 7.100 4. Ben Šelton (SAD) 5.170 5. Danil Medvedev (Rusija) 3.820 6. Flavio Koboli (Italija) 3.680 7. Artur Fis (Francuska) 3.625 8. Frensis Tijafo (SAD) 3.390 9. Aleks de Minor (Australija) 3.370 10. Tejlor Fric (SAD) 3.285.

(Kurir)