Nema sumnje da će ove godine slava biti specifična uprvo zbog situacije u kojoj se nalaze.

Naime, Đokovići ove godine mogu svi da budu na okupu jer je Novak nešto ranije završio sezonu i nije sada u Torinu na Završnom mastersu.

Specifična situacija

Inače, i prošle godine je bila specifična situacija je su se Novak i Jelena tek bili preselili u Atinu.

Podsjetimo, prije dvije godine su Đokovići Aranđelovdan obilježili u ilegali daleko od očiju javnosti. Naime, kada su Đokovići 2017. išli u Sabornu crkvu kao domaćini slave čija je to svetkovina, preko puta Patrijaršije okupio se veliki broj ljudi, a porodica i prijatelji su se poslije preselili u svoj restoran na Dorćolu.

Poslije su slavlja bila u porodičnom domu, a od prije koju godinu u kući koju su napravili na obali Pavlovačkog jezera nedaleko od Rume na Fruškoj gori. Upravo tamo su 2024. Đokovići obilježili Aranđelovdan i to u miru jer je Srđan Đoković prije toga operisan.

Godinu dana ranije, 2023, Novak nije bio u Srbiji zbog obaveza, odnosno u Malagi, gdje je zajedno sa drugovima iz reprezentacije Srbije učestvovao na završnici Dejvis kupa. Prije toga, 2022. je bilo veselo, pjevala je i Ana Bekuta, a glavnu riječ u zabavi vodio je Noletov otac Srđan Đoković, prenosi "Sportisimo".