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Od cifre staje mozak: Koliko je Đoković do sada zaradio

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АТВ редакција
05.11.2026 22:55

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Od cifre staje mozak: Koliko je Đoković do sada zaradio
Foto: Tanjug/AP/Keystone/Georgios Kefalas

Novak Đoković ide na odmor jer je izgubio u 2. kolu Mastersa u Parizu od Rinkija Hidžikate.

Sezona nije bila na nivou na kojem su njegovi navijači navikli, ali je u 2026. najbolji teniser svih vremena uspio da osvoji titulu.

On je u ovoj sezoni zabilježio skor od 20 pobjeda i 10 poraza, osvojio je jednu titulu - u Pekingu - a igrao je i finale Australijan opena u kojem je izgubio od Karlosa Alkaraza, odnosno polufinale Vimbldona u kojem je izgubio od Janika Sinera.

Od tenisa je Nole do ove sezone osvojio 196.955.498 dolara, dok je u ovoj sezoni bogatiji za 4.001.862 zelenih novčanica.

Đokovića ćemo na terenu opet vidjeti krajem godine na egzibiciji Šest kraljeva u Rijadu koja je na programu od 27. do 30. decembra.

Nakon toga se očekuje Noletov odlazak u Australiju.

(Sportal)

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Novak Đoković

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