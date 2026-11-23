Italijanski teniser Janik Siner zaputio se u Finsku, gdje ga čeka hirurški zahvat na koljenu, zbog čega će najvjerovatnije propustiti Australijan open.

Prema saznanjima "Skaj Sporta", operacija bi trebalo da bude obavljena u narednim danima, nakon čega ga očekuje rehabilitacija u trajanju od tri do četiri mjeseca.

Samim tim, realan scenario za njegov povratak zvaničnim mečevima jeste proljeće i početak turnira na šljaci.

Ovo predstavlja dobre vijesti za Novaka Đokovića, koji će imati jednog konkurentna manje na Australijan openu, turniru koji je osvajao već deset puta.

Posljednji put Siner se na terenu pojavio još na Vimbldonu, gdje je podigao šampionski pehar. Malo ko je tada mogao da nasluti da će to ujedno biti i njegov oproštaj od takmičarskog tenisa za čitavu godinu.

Iako je u početku djelovalo da Siner uzima mali predah pred turneju po SAD, sve se pretvorilo u višemjesečno odsustvo, da bi na kraju stigla potvrda da ga nećemo gledati do završetka 2026. godine.

Kako su prethodnih dana prenijeli mediji na Apeninima, odluka o odlasku na operaciju nametnula se nakon što konzervativne metode liječenja nisu donijele željeni pomak.

(Telegraf)