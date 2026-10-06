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Šok u svijetu tenisa: Janik Siner završio sezonu!

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06.10.2026 10:50

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тенисер Јаник Синер
Foto: Tanjug/AP Photo/Thibault Camus

Prvi teniser svijeta, Janik Siner, obratio se putem svog Instagrama svim navijačima i saopštio je da je završio sezonu i da mora na tretmane za koljeno.

Siner već neko vrijeme nije igrao, propustio je i US Open, a sada je zvanično najavio da se neće takmičiti do kraja 2026. godine, jer mora da razmišlja na duže staze o svojoj karijeri.

- Zdravo svima, volio bih da vam dam mali "apdejt". Zajedno sa doktorima smo odlučili da mi je potreban tretman za moje koljeno, što znači da je sezona 2026. zvanično završena. Posljednjih nekoliko godina, naročito kraj sezone u Torinu su mi doneli mnogo prelijepih osjećanja i emocija, a ove godine će to biti mnogo drugačije, ali u ovom trenutku moram da razmišljam o svojoj karijeri na duže staze. Daću sve od sebe da se vratim na 100 odsto. Hvala vam na podršci i nadam se da se uskoro vidimo na terenu - poručio je Janik Siner.

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Tagovi :

Janik Siner

tenis

povreda

Koljeno

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