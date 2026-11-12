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Sve je spremno za spektakl u Torinu

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12.11.2026 15:25

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Sve je spremno za spektakl u Torinu
Foto: Tanjug/AP/Adam Hunger

U četvrtak, 12. novembra, održan je žreb povodom Završnog ATP turnira u Torinu.

Najbolji teniser svijeta Nijemac Aleksandar Zverev igraće na Završnom ATP turniru u grupi "Džon Mekinro" protiv Amerikanca Bena Šeltona, Francuza Artura Fisa i Rafaela Hodara iz Španije.

Saša Zverev je dva puta u karijeri i to 2018. i 2021. godine trijumfovao na Završnom turniru i sada će juriti treći trofej.

U grupi "Ivan Ledl" biće Španac Karlos Alkaras, Rus Danil Medvedev, Italijan Flavio Koboli i Amerikanac Frensis Tijafo, prenosi Tanjug.

Medvedev je titulu na Završnom turniru osvojio 2020. godine, dok Koboli, Fis, Tijafo i Hodar debituju na ovom takmičenju.

Titulu u Torinu neće braniti Italijan Janik Siner, koji zbog povrede propušta Završni turnir, a neće biti ni Novaka Đokovića koji nije izborio mjesto na sjeveru Italije.

Plasman u polufinale izboriće po dva najbolja tenisera iz svake grupe.

Završni ATP turnir u Torinu biće odigran od 15. do 22. novembra.

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Aleksandar Zverev

Karlos Alkaraz

Torino

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