Zverev uspješan na početku Završnog turnira, Hodar pao poslije dva seta

Njemački teniser Aleksandar Zverev pobijedio je Španca Rafaela Hodara rezultatom 2:0, po setovima 6:4 i 6:4, u prvom meču prvog kola grupe „Džon Mekinro“ na Završnom ATP turniru u Torinu.

Ovo je bio drugi međusobni duel njemačkog i španskog tenisera, a ujedno i druga pobjeda Zvereva.

Zverev je u prvom setu napravio brejk u sedmom gemu, a zatim u desetom spasio dvije brejk lopte i stigao do prednosti.

Hodar ni u drugom setu nije uspio da oduzme servis rivalu, pa je Zverevu bio dovoljan brejk u trećem gemu da upiše pobjedu.

U drugom meču prvog kola grupe „Džon Mekinro“, od 20.30 časova sastaće se Amerikanac Ben Šelton i Francuz Artur Fis.

U ponedjeljak će biti odigrani mečevi prvog kola grupe „Ivan Lendl“, u kojima će snage odmjeriti Karlos Alkaraz iz Španije i Frensis Tijafo iz SAD, te Flavio Koboli iz Italije i Danil Medvedev iz Rusije.

Turnir u Torinu traje do 22. novembra, a igra se za nagradni fond od 15,5 miliona dolara.

(RTS)